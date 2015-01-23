В районе президентского дворца в Каире прогремел взрыв

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Недалеко от президентского дворца в Каире взорвалось самодельное взрывное устройство, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в полиции.

В результате происшествия один полицейский получил ранения, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Неизвестный, проезжая на автомобиле, сбросил взрывное устройство перед воротами дворца Аль-Кубба, который используется для приема зарубежных гостей президента Египта.

Ранее в Каире на площади Тахрир прошла крупная демонстрация, которая переросла в столкновения протестующих с сотрудниками полиции. Силы безопасности Египта применили слезоточивый газ, водометы, а также дробь для разгона демонстрантов.