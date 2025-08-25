В районе порта Гамбурга произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел на складе в районе крупнейшего в ФРГ порта Гамбурга.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

По данным очевидцев, в зоне ЧП в районе Феддель слышны взрывы. Первые сообщения о пожаре поступили около 15:31 (17:31 по Баку). Сначала огонь охватил автомобиль, затем перекинулся на газовые баллоны, которые взорвались. Фрагменты попали на машины на расположенном рядом автобане, сообщается о пострадавших. Сейчас трасса закрыта для движения.

Местным жителям рекомендовано закрыть окна и двери, выключить системы вентиляции и кондиционеры. Остановлено движение поездов на участке между главным железнодорожным вокзалом и районом Харбург.