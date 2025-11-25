Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Раде заявили об отказе Зеленского от поездки в США

    • 25 ноября, 2025
    • 03:20
    В Раде заявили об отказе Зеленского от поездки в США

    Президент Украины Владимир Зеленский отказался на этой неделе ехать в Вашингтон для обсуждения со своим американским коллегой Дональдом Трампом плана по урегулированию украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале.

    По его словам, 23 ноября после завершения американо-украинских переговоров в Женеве представители США предложили, чтобы Зеленский уже на этой неделе прибыл в Вашингтон и провел встречу с Трампом.

    Однако президент Украины отказался от визита, сославшись на то, что необходимо более подробно проработать мирный план, и предложил приехать на следующей неделе.

