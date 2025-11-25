В Раде заявили об отказе Зеленского от поездки в США
- 25 ноября, 2025
- 03:20
Президент Украины Владимир Зеленский отказался на этой неделе ехать в Вашингтон для обсуждения со своим американским коллегой Дональдом Трампом плана по урегулированию украинского конфликта.
Как передает Report, об этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале.
По его словам, 23 ноября после завершения американо-украинских переговоров в Женеве представители США предложили, чтобы Зеленский уже на этой неделе прибыл в Вашингтон и провел встречу с Трампом.
Однако президент Украины отказался от визита, сославшись на то, что необходимо более подробно проработать мирный план, и предложил приехать на следующей неделе.
