В Раде заявили об отказе Зеленского от поездки в США

Президент Украины Владимир Зеленский отказался на этой неделе ехать в Вашингтон для обсуждения со своим американским коллегой Дональдом Трампом плана по урегулированию украинского конфликта.

Как передает Report, об этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, 23 ноября после завершения американо-украинских переговоров в Женеве представители США предложили, чтобы Зеленский уже на этой неделе прибыл в Вашингтон и провел встречу с Трампом.

Однако президент Украины отказался от визита, сославшись на то, что необходимо более подробно проработать мирный план, и предложил приехать на следующей неделе.