В работе Wikipedia произошел сбой

Пользователи по всему миру наблюдают сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia.

Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Греции, Испании, Польши, Сербии, Хорватии, России, а также Израиля. В России большинство жалоб поступает из Москвы.

Чаще всего пользователи жаловались на проблемы с работой сайта (93%) и авторизацией (6%).