В работе TikTok произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются в нескольких странах.

Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются в нескольких странах.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, сбои начались с 14:09 по времени Восточного побережья США (22:09 – бакинское время). О проблемах поступают отчеты из многих штатов США, из стран Европы. В других регионах мира также информируют о сбое, однако сообщений из них приходит меньше.

У 93 процентов сообщивших о неполадках пользователей наблюдаются проблемы с просмотром видео. 3 процента не могут опубликовать файлы в соцсети, еще 2 не могут зайти в свою учетную запись.

Запущенная в середине 2018 года китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, в настоящее время стала одной из наиболее популярных, уступая лишь Facebook и Instagram.

Ранее, в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти не исключают возможности заблокировать на территории страны работу TikTok и других социальных сетей, созданных в КНР.