О нас
Report Georgia

В работе TikTok произошел сбой     

В работе TikTok произошел сбой      Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются в нескольких странах.
Другие страны
9 июля 2020 г. 23:13
В работе TikTok произошел сбой     

Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются в нескольких странах.

Как передает Report, об этом сообщается  на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, сбои начались с 14:09 по времени Восточного побережья США (22:09 – бакинское время). О проблемах поступают отчеты из многих штатов США, из стран Европы. В других регионах мира также информируют о сбое, однако сообщений из них приходит меньше.

У 93 процентов сообщивших о неполадках пользователей наблюдаются проблемы с просмотром видео. 3 процента не могут опубликовать файлы в соцсети, еще 2 не могут зайти в свою учетную запись.

Запущенная в середине 2018 года китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, в настоящее время стала одной из наиболее популярных, уступая лишь Facebook и Instagram.

Ранее, в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти не исключают возможности заблокировать на территории страны работу TikTok и других социальных сетей, созданных в КНР.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Нигерии боевики убили 35 военнослужащих
В Нигерии боевики убили 35 военнослужащих
9 июля 2020 г. 23:58
В мире за сутки от COVID-19 погибли 205 тыс. человек
В мире за сутки от COVID-19 погибли 205 тыс. человек
9 июля 2020 г. 23:22
В Аргентине для лечения коронавируса используют шлем космонавтов
В Аргентине для лечения коронавируса используют "шлем космонавтов"
9 июля 2020 г. 22:43
В США считают, что страна не выбралась из первой волны COVID-19
В США считают, что страна не выбралась из первой волны COVID-19
9 июля 2020 г. 22:34
Полиция подтвердила информацию о смерти мэра Сеула
Полиция подтвердила информацию о смерти мэра Сеула
9 июля 2020 г. 22:20
В Сербии отказались от идеи введения комендантского часа в Белграде
В Сербии отказались от идеи введения комендантского часа в Белграде
9 июля 2020 г. 19:35
Пакистанец подал иск против США на сумму 20 млн долларов из-за COVID-19
Пакистанец подал иск против США на сумму 20 млн долларов из-за COVID-19
9 июля 2020 г. 19:00
В Швеции число жертв коронавируса достигло 5,5 тысячи
В Швеции число жертв коронавируса достигло 5,5 тысячи
9 июля 2020 г. 17:11
Полиция опровергла сообщения о смерти мэра Сеула - ОБНОВЛЕНО
Полиция опровергла сообщения о смерти мэра Сеула - ОБНОВЛЕНО
9 июля 2020 г. 16:55
В Марокко продлен режим чрезвычайного санитарного положения до августа
В Марокко продлен режим чрезвычайного санитарного положения до августа
9 июля 2020 г. 16:49

Последние новости

00:37
Умер сын народного артиста Азербайджана Искусство
00:29
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с COVID-19 В регионе
00:15
Скончался бывший тренер сборной СССР по футболу Футбол
23:58
В Нигерии боевики убили 35 военнослужащих Другие страны
23:31
ФотоAZAL выполнил чартерный рейс из Киева Бизнес
23:22
В мире за сутки от COVID-19 погибли 205 тыс. человек Другие страны
23:13
В работе TikTok произошел сбой      Другие страны
23:00
ВидеоВ Кюрдамире задержаны подозреваемые в совершении серии краж Происшествия
22:43
В Аргентине для лечения коронавируса используют "шлем космонавтов" Другие страны
22:34
В США считают, что страна не выбралась из первой волны COVID-19 Другие страны
22:20
Полиция подтвердила информацию о смерти мэра Сеула Другие страны
21:56
ФотоНазвано число подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов - СТАТИСТИКА Здравоохранение
21:41
В Турции число жертв от коронавируса достигло 5,3 тыс. В регионе
21:31
В Куре утонули три человека Происшествия
21:11
Microsoft о решении проблемы непрерывного образования во время пандемии Наука и образование