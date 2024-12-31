В Пуэрто-Рико все электростанции страны вышли из строя из-за аварии

Общее отключение электричества произошло в ночь с понедельника на вторник в Пуэрто-Рико из-за выхода из строя всех электростанций страны в результате аварии.

Общее отключение электричества произошло в ночь с понедельника на вторник в Пуэрто-Рико из-за выхода из строя всех электростанций страны в результате аварии.

Как передает Report , об это сообщили местные СМИ.

Газета El Nuevo Día пишет, что авария произошла на электрогенерирующей станции, расположенной в муниципалитете Гуаянилья на юге острова.

Основная электростанция страны Luma Energy сообщает о возможном повреждении подземных кабелей, однако точные причины аварии, в результате которой вышли из строя все электростанции страны, пока неизвестны.

Официальный представитель электрогенерирующей компании Genera PR Иван Баес сообщил, что с 08:30 утра вторника (16:30 по бакинскому времени) электроснабжение начало восстанавливаться в некоторых районах страны, однако Luma Energy предполагает, что процесс восстановления может занять несколько суток.

На 09:25 утра вторника (17:25 бакинское время) без света оставались более 1,3 млн потребителей электроэнергии островной страны. Население Пуэрто-Рико составляет чуть более 3,2 млн человек.