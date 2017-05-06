В Пуэрто-Рико из-за экономического кризиса закроют 179 школ

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 179 государственных школ будут закрыты в Пуэрто-Рико из-за экономического кризиса, что позволит сэкономить более $7 млн.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

«Более 27 тысяч учащихся будут переведены в другие учебные заведения по окончании учебного года, в конце мая», — заявила новый секретарь департамента образования Джулия Килеа.

С 2010 по 2015 год по всей стране было закрыто 150 образовательных учреждений.

В настоящее время в Пуэрто-Рико зарегистрированы 1292 государственные школы, в которых обучаются порядка 365 тысяч учеников.

3 мая Пуэрто-Рико объявило о запуске процесса реструктуризации части государственного долга, который оценивается в $73 млрд.