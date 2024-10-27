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В пригороде Тель-Авива при наезде грузовика на остановку пострадали десятки человек

В пригороде Тель-Авива при наезде грузовика на остановку пострадали десятки человек Грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива.
Другие страны
27 октября 2024 г. 13:16
В пригороде Тель-Авива при наезде грузовика на остановку пострадали десятки человек

Грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива.

Как передает Report, об этом сообщила израильская служба скорой помощи.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента пострадали десятки человек, медики оказывают им помощь.

Отмечается, что инцидент произошел у автобусной остановки возле большого кинотеатра Cinema City Glilot в северных предместьях Тель-Авива, где проходит оживленная автотрасса. Движение сейчас частично заблокировано, водителей просят выбирать альтернативные пути.

"К месту происшествия направляется большой отряд полиции. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в заявлении.

Полиция не исключает версию теракта, так как в этом районе расположен штаб Моссада, пишет Times of Israel. По данным издания, пострадали 16 человек.

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Версия на азербайджанском языке Təl-Əvivdə yük maşını avtobus dayanacağına çırpılıb, onlarla insan xəsarət alıb

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