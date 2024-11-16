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Спецназ BRI прибыл к ресторану в парижском пригороде

Спецназ BRI прибыл к ресторану в парижском пригороде Отряд спецназначения парижской полиции BRI прибыл к ресторану в парижском пригороде, где произошел захват заложников.
Другие страны
16 ноября 2024 г. 17:42
Спецназ BRI прибыл к ресторану в парижском пригороде

Отряд спецназначения парижской полиции BRI прибыл к ресторану в парижском пригороде, где произошел захват заложников.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

В заложниках в ресторане в пригороде Парижа удерживаются 3-4 работника, посетителей в заведении нет, сообщает газета Figaro.

Отмечается, что мужчина, устроивший захват, сказал о намерении покончить с собой.

17.30

Несколько заложников в пригороде Парижа взял сын владельца ресторана L'Olivier.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP.

Сообщается, что это несколько сотрудников заведения.

Он пытается не допустить внутрь сотрудников полиции, которые оцепили здание. Мотивы пока неизвестны, как и точное число заложников.

17.19

Неизвестный захватил заложников в ресторане в парижском пригороде Исси-ле-Мулино.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, место инцидента оцеплено полицией. На месте находятся также экипажи спасателей.

Других подробностей происшествия пока не сообщается.

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Версия на английском языке Hostage crisis unfolds in Paris suburb restaurant

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