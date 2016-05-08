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    В пригороде Каира неизвестные расстреляли девять полицейских

    На автомобиле, в котором находились нападавшие, был символ террористической группировки Исламское государство

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/Девять сотрудников полиции, в том числе один офицер, погибли при вооруженном нападении на служебную машину в пригороде Каира. 

    Как передает Report, об этом сообшаетсообщает газета"Аль-Ватан" со ссылкой на источник в сфере безопасности.

    Инцидент произошел в южном пригороде Каира Хельуане неподалеку от городской больницы. Неизвестные остановили автомобиль полицейских и открыли по ним огонь.

    Как сообщает портал"Аль-Йоум ас-Сабиа"со ссылкой на очевидцев, на автомобиле, в котором находились нападавшие, был символ террористической группировки "Исламское государство"

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