В пригороде Филадельфии неизвестный застрелил пять человек

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Не менее пяти человек застрелены в пригороде Филадельфии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, газета USA Today отмечает, что преступление, вероятно, совершил один человек.

По данным газеты, он забаррикадировался в одном из домов. Последние две жертвы, по данным полиции, были убиты в этом доме.

О мотивах действий преступника не сообщается. Согласно предварительной информации, убийства совершил ветеран Вооруженных сил США.

В настоящее время район ЧП оцеплен, полиция окружила дом, в котором укрылся преступник. В расположенных поблизости школах введен режим, предполагающий полную блокировку дверей как на вход, так и на выход.