В пригородах Мехико из-за оползней погибли 15 человек

В результате оползней, вызванных проливными дождями, в ряде районов Мексики погибли 15 человек.

В результате оползней, вызванных проливными дождями, в ряде районов Мексики погибли 15 человек.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на данные местных властей.

"По данным координационного штаба управления гражданской защиты и комплексного управления рисками штата Мехико, на текущий момент сообщается о шести погибших и трех раненых", - говорится в распространенном заявлении правительства штата Мехико.

Отмечается, что ЧП произошло в районе Ла-Ракелито муниципалитета Наукальпан в результате оползня, который произошел из-за прошедших накануне проливных дождей. В правительстве штата указали, что оползень затронул частный дом и начальную школу имени Эмилиано Сапаты.

По данным издания El Universal, ранее оползень произошел в другом пригороде мексиканской столицы - муниципалитете Хилотсинго штата Мехико. Уточняется, что спасатели извлекли из-под завалов тела пяти погибших, при этом общее число жертв оползня достигло девяти человек.