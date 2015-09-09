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    Cоздатель антивируса McAfee намерен баллотироваться в президенты США

    К настоящему времени в борьбу за пост президента США включились уже более двух десятков политиков

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/  Основатель компании McAfee Associates и создатель одноименного антивируса Джон Макафи намерен баллотироваться в президенты США, сообщает Report со ссылкой на NBC News.

    Джон Макафи заявил, что в скором времени его помощники подадут необходимые документы для регистрации его в качестве кандидата на пост президента США. 

    Пока неизвестно, от какой именно партии 70-летний  Д. Макафи намерен выдвинуть свою кандидатуру. 

    К настоящему времени в борьбу за пост президента США включились уже более двух десятков политиков. Согласно опросам общественного мнения, лидером среди претендентов от Демократической партии является экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, среди республиканцев - миллиардер Дональд Трамп. Официальные кандидаты от партий на президентских выборах будут объявлены в июле следующего года. 

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