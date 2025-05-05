В президента Кении во время его выступления бросили ботинок

В президента Кении Уильяма Руто бросили ботинок во время его речи о прожиточном минимуме, которая вызвала гнев со стороны присутствующих.

В президента Кении Уильяма Руто бросили ботинок во время его речи о прожиточном минимуме, которая вызвала гнев со стороны присутствующих.

Как передает Report, об этом 5 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на видео, размещенные в соцсетях.

После этого Руто был вынужден отказаться от повышения налогов и пригласить представителей оппозиции в кабинет министров для обсуждения данного вопроса.

Министр внутренних дел Кипчумба Муркомен заявил, что полиция арестовала трех человек в связи с инцидентом.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 4 мая, на митинге в округе Мигори на западе Кении. Руто загородил рукой летящую обувь и, судя по трем видеозаписям, не пострадал.