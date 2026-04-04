В Праге взорвали два банкомата возле торгового центра

В чешской столице Праге ночью 4 апреля взорвали два банкомата, расположенных возле одного из торговых центров.

Как передает Report , об этом сообщает iDNES со ссылкой на полицию Праги.

Сообщается, что инцидент произошел около 4:30 утра.

"Мы получили сообщение о повреждении двух банкоматов на улице Опатовской. Банкоматы расположены рядом друг с другом вблизи торгового центра", – прокомментировала пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.

"На месте работают следователи криминальной полиции и взрывотехники, чтобы выяснить, остается ли дальнейшая опасность, связанная с повреждением банкоматов", – добавила она.

Поиски злоумышленника продолжаются. О пострадавших в связи со взрывом пока не сообщается.