Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Праге взорвали два банкомата возле торгового центра

    Другие страны
    04 апреля, 2026
    • 14:08
    В Праге взорвали два банкомата возле торгового центра

    В чешской столице Праге ночью 4 апреля взорвали два банкомата, расположенных возле одного из торговых центров.

    Как передает Report , об этом сообщает iDNES со ссылкой на полицию Праги.

    Сообщается, что инцидент произошел около 4:30 утра.

    "Мы получили сообщение о повреждении двух банкоматов на улице Опатовской. Банкоматы расположены рядом друг с другом вблизи торгового центра", – прокомментировала пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.

    "На месте работают следователи криминальной полиции и взрывотехники, чтобы выяснить, остается ли дальнейшая опасность, связанная с повреждением банкоматов", – добавила она.

    Поиски злоумышленника продолжаются. О пострадавших в связи со взрывом пока не сообщается.

    Взрыв в Праге МВД Чехии Банкоматы Торговый центр Расследование

    Последние новости

    19:35
    Фото

    Наука и образование
    19:29

    Другие страны
    19:29

    Другие страны
    19:13

    Другие страны
    19:11
    Фото

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Внешняя политика
    18:57

    В регионе
    18:52

    Другие страны
    Лента новостей