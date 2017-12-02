В Праге рухнул пешеходный мост через Влтаву

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Пешеходный мост через Влтаву длиной 253 метра обрушился в субботу на севере Праги.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило чешское агентство ЧТК.

По его данным, в результате обрушения пострадали четыре человека, они госпитализированы. В данный момент на месте ЧП идет операция по поиску людей, которые могли оказаться в воде при обрушении. Сотрудникам чрезвычайных служб помогают спортсмены-водники, в операции задействован вертолет. В районе происшествия прервано речное сообщение.

Городской совет чешской столицы созван на экстренное заседание, отмечает агентство.

Мост 1984 года постройки соединял Императорский остров на Влтаве с районом Прага-Троя, где располагаются столичный зоопарк и ботанический сад.