 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В пожаре в минфине Сальвадора погибли 2 человека, 15 пострадали

    Пострадавшие были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В здании министерства финансов Сальвадора вспыхнул пожар, в результате которого 2 человека погибли, еще 15 пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Salvador.

    По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания в системах кондиционирования воздуха.

    "Главной задачей для нас является спасти жизни, мы предпринимаем серьезные усилия, наши пилоты, даже в условиях задымления, продолжают спасательную операцию", - цитирует портал слова министра обороны Сальвадора Давида Пайеса.

    Пострадавшие были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi