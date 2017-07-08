В пожаре в минфине Сальвадора погибли 2 человека, 15 пострадали

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В здании министерства финансов Сальвадора вспыхнул пожар, в результате которого 2 человека погибли, еще 15 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает портал Salvador.

По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания в системах кондиционирования воздуха.

"Главной задачей для нас является спасти жизни, мы предпринимаем серьезные усилия, наши пилоты, даже в условиях задымления, продолжают спасательную операцию", - цитирует портал слова министра обороны Сальвадора Давида Пайеса.

Пострадавшие были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.