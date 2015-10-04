В Португалии завершилось голосование на выборах в парламент

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Избирательные участки на большей части Португалии закрылись в 19.00 по местному времени (21.00 мск). Из-за разницы во времени голосование на Азорских островах продлится еще час, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Избирком объявил, что если на момент официального завершения голосования на каких-то участках все еще останутся очереди, то всем желающим дадут возможность проголосовать.

В ближайшее время появятся данные опросов на выходе с избирательных участков, а также начнется подсчет голосов. Первые предварительные данные станут известны в 20.00 по местному времени (22.00 мск), сообщил избирком.

Явка на выборах, судя по всему, окажется не слишком высокой. К 16.00 по местному времени (18.00 мск) она составила чуть более 44 — это чуть выше (на 2,4%), чем в то же время на выборах 2011 года. На нежелание избирателей голосовать повлияла, в том числе, плохая погода — весь день на большей части страны льет дождь и дует сильный ветер. Поэтому все кандидаты активно призывали избирателей принять участие в голосовании.

Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени (10.00 мск). Всего правом голоса в стране обладают 9,7 миллиона человек. Им предстояло сделать выбор из 13 политических партий и трех коалиций. Однако реальные шансы на получение большинства мест в Ассамблее Республики и формирование правительства имеют две силы — Социалистическая партия Португалии и коалиция Социал-демократическая партия/Народная партия Португалии (PSD/CDS-PP), первым номером в списке которой идет нынешний премьер страны Педру Пассуш Коэлью.

Опросы, проводимые накануне выборов, прочили победу правящей коалиции, однако без абсолютного большинства (для него необходимо получить 116 мандатов). Отставание социалистов от лидеров по разным опросам составляло от 5 до 12%.