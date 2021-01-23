В Португалии впервые выявили "южноафриканский" штамм COVID-19

Первый случай "южноафриканского" штамма коронавируса был выявлен в Португалии Национальным институтом здоровья имени Рикарду Жорже (INSA).
Как передает Report со ссылкой на португальское агентство
Отметим, что в середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2.
Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.