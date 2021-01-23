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В Португалии впервые выявили "южноафриканский" штамм COVID-19

В Португалии впервые выявили "южноафриканский" штамм COVID-19 Первый случай "южноафриканского" штамма коронавируса был выявлен в Португалии Национальным институтом здоровья имени Рикарду Жорже (INSA).
Другие страны
23 января 2021 г. 02:16
В Португалии впервые выявили южноафриканский штамм COVID-19

Первый случай "южноафриканского" штамма коронавируса был выявлен в Португалии Национальным институтом здоровья имени Рикарду Жорже (INSA).

Как передает Report со ссылкой на португальское агентство Lusa, в INSA заявили, что о данном случае сообщили органам здравоохранения, которые уже "предпринимают необходимые шаги для быстрого отслеживания контактов заразившегося и прерывания потенциальной цепи передачи вируса".

Отметим, что в середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2.

Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.

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