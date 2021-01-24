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В Португалии пройдут президентские выборы

В Португалии пройдут президентские выборы Президентские выборы пройдут в воскресенье в Португалии в разгар пандемии коронавируса и на фоне обострения эпидемической ситуации.
Другие страны
24 января 2021 г. 06:56
В Португалии пройдут президентские выборы

Президентские выборы пройдут в воскресенье в Португалии в разгар пандемии коронавируса и на фоне обострения эпидемической ситуации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на высший государственный пост претендуют семь кандидатов, в том числе действующий лидер республики Марселу Ребелу ди Соуза.

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (12:00 бакинское время) и будут работать до 19:00 (23:00). Правом голоса в Португалии обладают более 9 млн человек.

Согласно законодательству страны, президент избирается путем всеобщего прямого и тайного голосования сроком на пять лет. Действующий глава государства 72-летний Ребелу ди Соуза занял пост президента в 2016 году и, согласно опросам общественного мнения, является фаворитом гонки. Если ни один из кандидатов не сумеет получить по итогам волеизъявления более 50% голосов, 14 февраля Португалию ждет второй тур выборов.

По конституции страны функции президента, который является гарантом суверенитета, единства и территориальной целостности государства, достаточно широки, однако порой сводятся к представительским. Так, глава государства является верховным главнокомандующим, назначает премьера, учитывая результаты выборов, по предложению правительства и с одобрения парламента объявляет войну и заключает мир, объявляет режим ЧП.

Одним из ключевых полномочий президента Португалии является его право распустить Собрание республики (однопалатный парламент). Тем не менее парламент имеет возможность отклонить большинством голосов кандидатуру главы правительства, предложенную президентом. Кроме того, глава государства ратифицирует международные договоры и по предложению правительства назначает послов.

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Версия на азербайджанском языке Portuqaliyada prezident seçkiləri keçiriləcək

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