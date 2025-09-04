Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    В Португалии объявили траур из-за аварии фуникулера в Лиссабоне

    Правительство Португалии объявило 4 сентября днем национального траура в память о погибших при аварии фуникулера "Глория" в Лиссабоне.

    Как передает Report со ссылкой на португальские СМИ, об этом сообщил президент страны Марселу Ребелу де Соуза.

    Сообщается также, что мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш объявил трехдневный траур в столице.

    Все городские фуникулеры приостановили работу до завершения технической проверки. Фуникулер "Глория" сошел с рельсов в центре города вечером 3 сентября, что привело к гибели 15 человек. Еще 23 пассажира получили травмы, пятеро из них в тяжелом состоянии. Среди погибших - машинист, управлявший вагоном в момент аварии.

    Фуникулер Elevador da Gloria связывает центр Лиссабона с районом Барриу-Альту и является важным городским транспортом, ежегодно обслуживая более 3 млн пассажиров. Он был открыт в XIX веке, а в 2002 году получил статус национального памятника. Напомним, что в 2018 году здесь уже произошёл сход с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.

    Лента новостей