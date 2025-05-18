В Португалии начались досрочные парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы стартовали в воскресенье в Португалии, которые стали третьими с 2022 года.

Досрочные парламентские выборы стартовали в воскресенье в Португалии, которые стали третьими с 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP).

Голосование началось в 8:00 по местному времени (11:00 по Баку) и завершится в 20:00 (23:00), и тогда опубликуют итоги экзит-поллов. Результаты ожидают получить к полуночи (воскресенье 03:00 по Баку).

Опросы общественного мнения показывают, что Португалия может вновь получить правительство меньшинства. Так, альянс Социал-демократической партии и Демократического и социального центра - Народной партии немного превосходит по популярности оппозиционную Социалистическую партию, но ему вряд ли хватит возможности обеспечить себе необходимые 116 мест в 230-местном однопалатном парламенте (Ассамблее Республики Португалии).

AP отмечает, что Социал-демократическая партия и Социалистическая партия доминировали 50 лет в португальской политической жизни, однако череда неудач в управлении заставило избирателей обратить внимание на различные альтернативы. Коррупционные скандалы позволили усилить позиции ультраправой партии Chega ("Хватит!"). Значительный успех она снискала благодаря требованиям ужесточить миграционную политику. На прошлых выборах, в 2024 году, она добилась третьего места, завоевав 50 мест.

К нынешним выборам привел вотум недоверия, который парламент вынес в минувшем марте правительству премьера Луиша Монтенегру (лидера Социал-демократической партии). Голосование организовали из-за обвинений в конфликте интересов у премьера. Монтенегру отрицал обвинения, но ушел в отставку; теперь он готовится к переизбранию.