В порту Салоник в ходе ремонтных работ обнаружили 1 тыс. бомб времен Второй мировой войны

Руководство портовой администрации Салоник (OLTH) обратилось за помощью к компетентным органам Греции с целью обезвреживания примерно 1 000 бомб времен Второй мировой войны, обнаруженных на морском дне порта во время работ по расширению причала.

Как передает Report, об этом сообщают греческие медиа.

Бомбы были обнаружены в результате магнитного зондирования в районе 6-го причала. Они расположены под бетонными кессонами (герметичная подземная емкость из железобетонных колец или монолитного бетона - ред.), образующими поверхность расширения, а также в точках входа и выхода из модернизированного причала; их общий вес, по оценкам, составляет от 15 000 до 20 000 тонн.

OLTH заявило, что их наличие препятствует работам по расширению 6-го причала.

Считается, что старые боеприпасы времен Второй мировой войны были оставлены германскими оккупационными войсками перед их уходом из Салоник в 1944 году.