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    В порту Салоник в ходе ремонтных работ обнаружили 1 тыс. бомб времен Второй мировой войны

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 16:04
    В порту Салоник в ходе ремонтных работ обнаружили 1 тыс. бомб времен Второй мировой войны

    Руководство портовой администрации Салоник (OLTH) обратилось за помощью к компетентным органам Греции с целью обезвреживания примерно 1 000 бомб времен Второй мировой войны, обнаруженных на морском дне порта во время работ по расширению причала.

    Как передает Report, об этом сообщают греческие медиа.

    Бомбы были обнаружены в результате магнитного зондирования в районе 6-го причала. Они расположены под бетонными кессонами (герметичная подземная емкость из железобетонных колец или монолитного бетона - ред.), образующими поверхность расширения, а также в точках входа и выхода из модернизированного причала; их общий вес, по оценкам, составляет от 15 000 до 20 000 тонн.

    OLTH заявило, что их наличие препятствует работам по расширению 6-го причала.

    Считается, что старые боеприпасы времен Второй мировой войны были оставлены германскими оккупационными войсками перед их уходом из Салоник в 1944 году.

    Бомба Греция Вторая мировая война
    Yunanıstanda İkinci Dünya Müharibəsi dövrünə aid min bomba aşkar edilib
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