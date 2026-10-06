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    Yunanıstanda İkinci Dünya Müharibəsi dövrünə aid min bomba aşkar edilib

    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2026
    • 16:12
    Yunanıstanda İkinci Dünya Müharibəsi dövrünə aid min bomba aşkar edilib

    Saloniki Liman Administrasiyasının (OLTH) rəhbərliyi körpünün genişləndirilməsi işləri zamanı limanın dəniz dibində aşkar edilmiş İkinci Dünya Müharibəsi dövrünə aid təxminən 1 000 bombanın zərərsizləşdirilməsi məqsədilə Yunanıstanın səlahiyyətli orqanlarına müraciət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yunan mediası xəbər verir.

    Bombalar 6-cı körpü rayonunda maqnit zondlama nəticəsində aşkar edilib. Onlar genişləndirmə səthini təşkil edən beton kessonların (dəmir-beton halqalardan və ya monolit betondan hazırlanmış hermetik yeraltı tutum - red.) altında, həmçinin modernləşdirilmiş körpünün giriş və çıxış nöqtələrində yerləşir; onların ümumi çəkisinin 15 000-dən 20 000 tona qədər olduğu təxmin edilir.

    OLTH bəyan edib ki, onların mövcudluğu 6-cı körpünün genişləndirilməsi işlərinə mane olur.

    İkinci Dünya Müharibəsi dövrünə aid köhnə sursatların 1944-cü ildə alman işğal qüvvələrinin Salonikidən çəkilməzdən əvvəl tərk edildiyi güman edilir.

    Bomba həyəcanı Yunanıstan İkinci Dünya müharibəsi
    В порту Салоник в ходе ремонтных работ обнаружили 1 тыс. бомб времен Второй мировой войны
    MiniBoss
    MiniBoss

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