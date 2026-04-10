    В порту Антверпена произошел разлив нефти

    10 апреля, 2026
    12:14
    В порту Антверпена произошел разлив нефти

    В бельгийском порту Антверпена произошел разлив нефти.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление порта.

    Отмечается, что нефть из одного из доков попала в реку Шельда.

    "Разлив нефти произошел во время операции по бункеровке (заправка судна - ред.) в доке Деурганк. Источник разлива локализован", - говорится в заявлении порта.

    Порт Антверпена является частью портового комплекса Антверпен-Брюгге, второго по величине в Европе по грузообороту после Роттердама.

