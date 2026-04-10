В порту Антверпена произошел разлив нефти
Другие страны
- 10 апреля, 2026
- 12:14
В бельгийском порту Антверпена произошел разлив нефти.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление порта.
Отмечается, что нефть из одного из доков попала в реку Шельда.
"Разлив нефти произошел во время операции по бункеровке (заправка судна - ред.) в доке Деурганк. Источник разлива локализован", - говорится в заявлении порта.
Порт Антверпена является частью портового комплекса Антверпен-Брюгге, второго по величине в Европе по грузообороту после Роттердама.
