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В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47

В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47 Полиция в США задержала трех подростков, которые в попытке уйти от погони проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде с оружием и магазином с 14 патронами в рюкзаке
Другие страны
6 августа 2020 г. 10:00

Полиция в США задержала трех подростков, которые в попытке уйти от погони проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде с оружием и магазином с 14 патронами в рюкзаке.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает агентство Associated Press. Как сообщили в полиции Палм-Бич, инцидент произошел в конце прошлой недели.

Правоохранители заметили трех 15-летних подростков в припаркованной машине в трех километрах от Мар-а-Лаго. Когда те увидели полицейских, то попытались скрыться. Наткнувшись на второй полицейский автомобиль, подростки покинули машину, перелезли через ограждение Мар-а-Лаго и попытались спрятаться.

Полиция с помощью вертолета и служебной собаки вскоре обнаружила подростков, однако те успели выбросить рюкзак с "АК-47 с 14 патронами", заявил представитель полиции Палм-Бич Майкл Огродник.

"Они понятия не имели, где оказались", - добавил он, отметив, что подросткам повезло, что в поместье в тот момент не было президента или членов его семьи, иначе нарушителей ждала бы встреча с вооруженными агентами Секретной службы.

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