В Полтаве число погибших из-за ракетного удара возросло до 14 человек

Число погибших из-за ракетного удара по Полтаве 1 февраля возросло до 14 человек.

Число погибших из-за ракетного удара по украинской Полтаве 1 февраля возросло до 14 человек.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на ГСЧС и областную военную администрацию.

Согласно информации, еще несколько тел достали из-под завалов частично разрушенной пятиэтажки, среди погибших двое детей.

Кроме того, по данным ведомства, в результате ракетной атаки пострадали 17 человек, в частности, четверо из них - дети. Бойцы ГСЧС спасли 22 человека. На месте ракетного удара продолжаются поисковые работы.

Ранее сообщалось о семи погибших.

Напомним, что 1 февраля, российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, выпустив 123 дрона и 42 ракеты различных типов. В Полтаве ракета попала в пятиэтажный дом, в результате чего был разрушен целый подъезд.