В польской школе обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны

Неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой войны обнаружен на территории начальной школы в городе Отвоцке в центральной Польше, все находившиеся в здании были эвакуированы.

Неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой войны обнаружен на территории начальной школы в городе Отвоцке в центральной Польше, все находившиеся в здании были эвакуированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство PAP.

По его данным, снаряд был обнаружен рабочими, находившимся на земельном участке при школе, около 11:00 по местному времени. Из ее здания эвакуировали 355 учащихся и сотрудников, на место были вызваны саперы, отметил представитель местной полиции Патрик Домарецкий.