О нас

В польской школе обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны

В польской школе обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны Неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой войны обнаружен на территории начальной школы в городе Отвоцке в центральной Польше, все находившиеся в здании были эвакуированы.
Другие страны
2 октября 2024 г. 17:55
В польской школе обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны

Неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой войны обнаружен на территории начальной школы в городе Отвоцке в центральной Польше, все находившиеся в здании были эвакуированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство PAP.

По его данным, снаряд был обнаружен рабочими, находившимся на земельном участке при школе, около 11:00 по местному времени. Из ее здания эвакуировали 355 учащихся и сотрудников, на место были вызваны саперы, отметил представитель местной полиции Патрик Домарецкий.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi