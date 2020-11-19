В Польше заявили об угрозе распада Европейского союза

Поведение стран Запада ведет к распаду Европейского союза

Поведение стран Запада ведет к распаду Европейского союза.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире "Польского радио".

"Мы по правде боремся не только за соблюдение трактатов, за соблюдение правил и партнерских отношений, но в перспективе мы боремся за то, чтобы Евросоюз далее существовал не под угрозой. Потому, что такой способ действий, как предлагают сегодня некоторые страны, к сожалению и некоторые наши соседи на Западе, приведет раньше или позже к распаду Евросоюза", - сказал Дворчик.

"Европейский союз был создан много лет назад как союз стран, которые относились друг к другу по-партнерски, которые должны были функционировать и функционировали много лет по честным правилам. Сегодня же часть стран пробуют это изменить, пробует навязать свою волю, нарушая трактаты", - добавил он.

"Сегодня дело касается Польши и Венгрии, но в перспективе можно сказать, что это способ действий, который может угрожать всему Евросоюзу", - заявил глава канцелярии.