Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    В Польше задержали подозреваемого в угоне автомобиля Туска

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 14:58
    В Польше задержали подозреваемого в угоне автомобиля Туска

    В Польше задержан мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля Lexus, принадлежащего премьер-министру страны Дональду Туску.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на RMF FM.

    Согласно информации, подозреваемого задержали около 6:00 в аэропорту Гданьска, всего за несколько минут до вылета в Болгарию.

    Также говорится, что задержанный 41-летний житель Сопота, гражданин Польши. Он уже ранее привлекал внимание правоохранительных органов, поскольку был замешан в мошенничестве, а также в преступлениях против здоровья и жизни.

    Примечательно, что при задержании мужчина не оказал сопротивления. В операции участвовала также специальная группа вмешательства пограничной службы. В его доме был проведен обыск, в ходе которого изъяты материалы, представляющие интерес для следствия.

    В настоящее время подозреваемый находится в распоряжении прокуратуры.

    Дональд Туск Польша автоугон

    Последние новости

    16:11

    Ведомства представят в Кабмин материалы по проекту бюджета на 2026 год

    Финансы
    16:07

    В правительстве обсудили вопросы восстановления Карабаха и Восточного Зангезура

    Финансы
    16:01

    Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились в 4 раза

    Промышленность
    15:58
    Фото

    Экономический совет Азербайджана обсудил бюджетные перспективы на 2026 год

    Финансы
    15:50

    Спецпосланник США провел переговоры с главой МИД Афганистана

    Другие страны
    15:47

    Первый урок нового учебного года в школах будет посвящен "Году Конституции и суверенитета"

    Наука и образование
    15:35

    Лидеры Турции, Ирана и Ирака примут участие в экстренном саммите в Дохе

    Другие страны
    15:30

    Трамп назвал условие для введения санкций против России

    Другие страны
    15:15

    СМИ: ЕС готовит "креативный" способ передать Украине миллиарды евро замороженных росактивов

    Другие
    Лента новостей