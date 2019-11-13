В Польше задержали подозреваемых в подготовке терактов в отношении мусульман

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Два человека, подозреваемых в подготовке терактов с использованием взрывчатки, задержаны сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши (ABW). Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным Aгентства, задержанные "намеревались подготовить нападение с использованием оружия и взрывчатых веществ в отношении лиц исламского вероисповедания, проживающих в Польше".В ходе обысков было изъято большое количество взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Агенты также изъяли восемь флаконов с токсичным химическим веществом и 170 публикаций об изготовлении взрывчатых веществ.

Отмечается, что задержанные ранее попадали в поле зрения спецслужб в рамках расследования планируемого нападения на парламент Польши.