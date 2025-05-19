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В Польше во второй тур выборов президента выходят Тшасковский и Навроцкий

В Польше во второй тур выборов президента выходят Тшасковский и Навроцкий Кандидат от правящей Гражданской коалиции Рафал Тшасковский с результатом 31,36% и кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, получивший 29,54% голосов избирателей, выходят во второй тур президентских выборов в Польше.
Другие страны
19 мая 2025 г. 12:19
В Польше во второй тур выборов президента выходят Тшасковский и Навроцкий

Кандидат от правящей Гражданской коалиции Рафал Тшасковский с результатом 31,36% и кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, получивший 29,54% голосов избирателей, выходят во второй тур президентских выборов в Польше.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты обработки Государственной избирательной комиссией республики 100% бюллетеней, сообщают польские СМИ.

Официальные результаты голосования пока не утверждены, председатель Государственной избирательной комиссии республики должен их объявить на пресс-конференции в ближайшие часы.

На третьем и четвертом местах расположились два кандидата от ультраправых: представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен (14,8%) и лидер "Конфедерации польской короны" Гжегож Браун (6,3%). Далее следуют спикер Сейма (нижней палаты парламента) Шимон Холовня с результатом 5%, кандидаты от левых сил Адриан Зандберг (4,8%) и Магдалена Беят (4,2%). Остальные кандидаты набрали от 0,1% до 1,2% голосов избирателей.

Отмечается, что явка на голосовании 18 мая стала рекордной с 1990 года: она составила 67,3%.

Второй тур президентских выборов в Польше пройдет 1 июня.

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Версия на азербайджанском языке Polşada prezident seçkilərinin ikinci turuna keçən namizədlər bəlli olub

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