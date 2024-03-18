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В Польше в мае пройдет встреча глав Минобороны "Веймарского треугольника"

В Польше в мае пройдет встреча глав Минобороны "Веймарского треугольника" Переговоры министров обороны Польши, ФРГ и Франции в формате "Веймарского треугольника" состоятся во Вроцлаве в конце весны.
Другие страны
18 марта 2024 г. 20:29
В Польше в мае пройдет встреча глав Минобороны Веймарского треугольника

Переговоры министров обороны Польши, ФРГ и Франции в формате "Веймарского треугольника" состоятся во Вроцлаве в конце весны.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш после переговоров с германским коллегой Борисом Писториусом.

"В начале мая во Вроцлаве пройдет встреча министров обороны в формате "Веймарского треугольника", - сказал министр на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Как пояснил Косиняк-Камыш, партнеры стремятся возродить этот формат сотрудничества не только в политическом, но и в оборонном плане. Планируется проведение совместных учений ВС трех стран.

"Веймарский треугольник" - трехсторонний формат Германии, Франции и Польши, созданный в августе 1991 года. Изначально он задумывался как инструмент сближения Польши с ЕС и НАТО.

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