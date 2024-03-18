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Мишель: ЕС должен выпустить военные евробонды для оплаты милитаризации экономики

Мишель: ЕС должен выпустить военные евробонды для оплаты милитаризации экономики Евросоюз должен впервые в истории начать выпускать еврооблигации оборонного займа, чтобы финансировать скорейший перевод своей экономики на военные рельсы.
Другие страны
18 марта 2024 г. 19:00
Мишель: ЕС должен выпустить военные евробонды для оплаты милитаризации экономики

Евросоюз должен впервые в истории начать выпускать еврооблигации оборонного займа, чтобы финансировать скорейший перевод своей экономики на военные рельсы.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал глава Европейского совета Шарль Мишель в статье для брюссельского портала Euractiv в преддверии саммита ЕС 21-22 марта, где в частности будет обсуждаться милитаризация промышленности ЕС.

"Инвестиции в оборонную промышленность дорогостоящи, но без них мы не сможем расширить наше военное производство. Мы должны упростить доступ ВПК к государственному и частному финансированию. Эмиссия военных евробондов позволит получить деньги на закупку сырья или инвестиций в промышленность, что может стать мощным средством укрепления нашей инновационной технологической базы и промышленного потенциала", - полагает Мишель.

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