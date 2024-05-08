О нас

В Польше сообщили о нападении мигрантов на пограничников

В Польше сообщили о нападении мигрантов на пограничников Несколько десятков мигрантов атаковали патрули польских пограничников при попытке пересечь белорусско-польскую границу на реке Пшевлока.
Другие страны
8 мая 2024 г. 14:14
В Польше сообщили о нападении мигрантов на пограничников

Несколько десятков мигрантов атаковали патрули польских пограничников при попытке пересечь белорусско-польскую границу на реке Пшевлока.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила польская Служба охраны границы.

"Группа из нескольких десятков иностранцев пыталась прорваться в Польшу через приграничную реку Пшевлока. <...> Иностранцы вели себя агрессивно: они бросались в сторону польских служб ветками деревьев и камнями для того, чтобы таким образом расчистить себе дорогу", - написано в сообщении на сайте ведомства. Погранслужба отмечает, что инцидент произошел вечером 6 мая, большая часть этой группы мигрантов была вынуждена вернуться на территорию Беларуси.

Это уже как минимум третье нападение на польские патрули на границе с Беларусью с начала месяца. 1 мая нелегальные мигранты дважды напали на патрули польских пограничников и помогавших им военных, в результате чего два человека получили ранения. По данным польской погранслужбы, со 2 по 7 мая было зарегистрировано 1383 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы. В апреле таких попыток было 5,3 тыс.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi