В Польше сообщили о нападении мигрантов на пограничников

Несколько десятков мигрантов атаковали патрули польских пограничников при попытке пересечь белорусско-польскую границу на реке Пшевлока.

Несколько десятков мигрантов атаковали патрули польских пограничников при попытке пересечь белорусско-польскую границу на реке Пшевлока.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила польская Служба охраны границы.

"Группа из нескольких десятков иностранцев пыталась прорваться в Польшу через приграничную реку Пшевлока. <...> Иностранцы вели себя агрессивно: они бросались в сторону польских служб ветками деревьев и камнями для того, чтобы таким образом расчистить себе дорогу", - написано в сообщении на сайте ведомства. Погранслужба отмечает, что инцидент произошел вечером 6 мая, большая часть этой группы мигрантов была вынуждена вернуться на территорию Беларуси.

Это уже как минимум третье нападение на польские патрули на границе с Беларусью с начала месяца. 1 мая нелегальные мигранты дважды напали на патрули польских пограничников и помогавших им военных, в результате чего два человека получили ранения. По данным польской погранслужбы, со 2 по 7 мая было зарегистрировано 1383 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы. В апреле таких попыток было 5,3 тыс.