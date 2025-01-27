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В Польше с помощью Pegasus прослушивались телефоны свыше 570 политиков

В Польше с помощью Pegasus прослушивались телефоны свыше 570 политиков Израильское шпионское ПО Pegasus, закупленное спецслужбами Польши, использовалось для прослушивания телефонов 578 политиков страны.
Другие страны
27 января 2025 г. 11:18
В Польше с помощью Pegasus прослушивались телефоны свыше 570 политиков

Израильское шпионское ПО Pegasus, закупленное спецслужбами Польши, использовалось для прослушивания телефонов 578 политиков страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

По данным издания, ПО первоначально было приобретено по инициативе Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ), однако затем получаемыми данными стали пользоваться также Агентство внутренней безопасности (АВБ), Служба военной контрразведки (СВК) и полиция.

При этом, АВБ и СВК платили антикоррупционному бюро за пользование данными, полученными с помощью ПО Pegasus. Военная контрразведка за это переводила на счет ЦАБ по 4 млн злотых в год (около $1 млн).

Издание также полагает, что часть полученной информации о польских политиках могла передаваться Израилю.

В середине 2025 года может быть прекращена деятельность госкомиссии, расследующей использование этого шпионского ПО по причине того, что за год ее деятельности никаких конкретных результатов получено не было.

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Версия на английском языке Pegasus used to wiretap phones of over 570 politicians in Poland
Версия на азербайджанском языке Polşada 570-dən çox siyasətçinin telefonu dinlənilib

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