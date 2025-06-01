В Польше пройдет второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов пройдет в Польше.

Второй тур президентских выборов пройдет в Польше.

Как передает Report, за пост борются кандидат от правящей Гражданской коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский и директор польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает ведущая оппозиционная партия "Право и справедливость" (ПиС).

Зарегистрировано почти 29 млн избирателей, будет открыто 32 тыс. участков для голосования. Рекордное число поляков проголосуют за границей - около 700 тыс., по данным МИД республики (почти на 200 тыс. больше, чем в первом туре). В Польше избирательные участки откроются в 07:00 (09:00 по бакинскому времени) и закроются в 21:00 (23:00 по бакинскому времени), голосование за рубежом (Северная и Южная Америка) началось 31 мая.

Сразу после закрытия участков на территории страны будут опубликованы результаты экзитпола, подготовленного социологической службой Ipsos. Государственная избирательная комиссия планирует объявить официальные результаты выборов 2 июня. Новый президент вступит в должность 6 августа, после истечения срока полномочий Анджея Дуды.