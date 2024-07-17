В Польше построили базу для размещения военных США и союзников по НАТО

База временного размещения военных США появилась в селе Свентошув Нижне-Силезского воеводства на юго-западе Польши.

База временного размещения военных США появилась в селе Свентошув Нижне-Силезского воеводства на юго-западе Польши.

Как передает Report, об этом сообщил агентству PAP бригадный генерал польской армии Дариуш Мендрала.

"База будет также предназначена для быстрого сбора и получения поставок, настройки боевой техники перед перемещением в район тактического сбора", - отметил генерал.

Уточняется, что на базе будут размещаться до 1 тыс. военных США и союзников по НАТО.

В середине мая возле международного аэропорта Краков - Балице открылась база Сил специальных операций США Miron Camp, которая стала самой восточной базой американского спецназа в Европе. Всего в Польше размещены более 10 тыс. военных США.