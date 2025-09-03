В Польше после столкновения поезда с микроавтобусом эвакуировали 300 человек
03 сентября, 2025
16:36
В Польше 300 человек были эвакуированы после столкновения микроавтобуса с поездом, следовавшим по маршруту Гдыня-Гель, на железнодорожном переезде в Желистшеве.
Об этом сообщает Report со ссылкой на польские СМИ.
Согласно информации, 60-летний водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд прямо под поезд.
В результате столкновения мужчина получил телесные повреждения, и прибывший на место происшествия вертолет Службы спасения доставил его в больницу.
Среди пассажиров нет пострадавших. Переезд был закрыт.
