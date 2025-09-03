Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    В Польше после столкновения поезда с микроавтобусом эвакуировали 300 человек

    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 16:36
    В Польше после столкновения поезда с микроавтобусом эвакуировали 300 человек

    В Польше 300 человек были эвакуированы после столкновения микроавтобуса с поездом, следовавшим по маршруту Гдыня-Гель, на железнодорожном переезде в Желистшеве.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на польские СМИ.

    Согласно информации, 60-летний водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд прямо под поезд.

    В результате столкновения мужчина получил телесные повреждения, и прибывший на место происшествия вертолет Службы спасения доставил его в больницу.

    Среди пассажиров нет пострадавших. Переезд был закрыт. 

    поезд Польша авария эвакуация

