В Польше полиция пригрозила властям страны массовыми протестами

Польские полицейские угрожают правительству массовыми протестами, если оно не изменит правила финансирования правоохранительных органов.
Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RMF24.
"Профсоюз не исключает возобновления протестной акции, а некоторые неофициально говорят о том, что 11 ноября может случиться "собачий грипп", который предусматривает уход полицейских на больничный", - говорится в сообщении.
Дальнейшие планы профсоюз и власти будут обсуждать в ближайшие дни.
Представители протестующих обращают внимание на то, что расходы Польши на армию растут, а полиция остается в стороне.
"Это было предметом последнего обращения к спикеру сейма. Мы ожидаем, что расходы полиции будут связаны с ВВП. Благодаря этому полиция будет независима от каких-либо эпизодических законов или поблажек со стороны отдельных властей", - заявил один из лидеров.