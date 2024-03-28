В Польше подозревают экс-главу Еврокорпуса в разглашении секретных данных

Уволенный в среду с должности командира Еврокорпуса генерал Ярослав Громадзиньский подозревается в разглашении секретной информации.

Уволенный в среду с должности командира Еврокорпуса генерал Ярослав Громадзиньский подозревается в разглашении секретной информации.

Как передает Report , это следует из сообщения службы военной контрразведки (SKW) Польши.

Ранее министерство национальной обороны Польши сообщило, что командир Еврокорпуса генерал Ярослав Громадзиньский освобожден от должности, а служба военной контрразведки начала в отношении его проверку.

"Служба военной контрразведки, действующая в соответствии с положениями закона от 5 августа 2010 года "О защите секретной информации", инициирует контрольное производство в случае получения новой информации, указывающей на то, что лицо, имеющее действительный допуск, не дает гарантий сохранения тайны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в период с 2021 по 2023 годы служба военной контрразведки начала около 150 проверок в отношении военнослужащих, сотрудников SKW и сотрудников министерства национальной обороны.

Отмечается, что контрольная проверка может длиться до шести месяцев, а в особенных случаях может быть продлена один раз еще на шесть месяцев. Разбирательство является двухэтапным, а это означает, что негативное решение службы военной контрразведки проверяемое лицо имеет право обжаловать, обратившись к премьер-министру, а также негативное решение подлежит судебно-административному контролю.