    • 12 января, 2026
    • 12:41
    В Польше по подозрению в коррупции задержаны семь чиновников отдела коммуникации окружного управления и городского совета Вроцлава.

    Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ.

    По данным следствия, задержанные получали взятки в обмен на регистрацию транспортных средств с нарушением правил. Речь идет как минимум о 1 тыс. незаконных регистраций.

    Схема действовала длительное время и охватывала как регистрацию автомобилей без полного пакета необходимых документов, так и легализацию транспортных средств, которые вообще не должны были быть допущены к дорожному движению, в частности квадроциклов.

    Следователи установили, что за принятие незаконных решений чиновники брали деньги, а также подарки – духи и другие ценные вещи.

    На данный момент доказано получение неправомерной выгоды на сумму более 100 тыс. злотых (около $28 тыс.). Кроме того, чиновники пользовались бесплатными услугами, в частности ремонтом автомобилей в мастерских.

