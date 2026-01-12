В Польше по подозрению в коррупции задержаны семь чиновников отдела коммуникации окружного управления и городского совета Вроцлава.

Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ.

По данным следствия, задержанные получали взятки в обмен на регистрацию транспортных средств с нарушением правил. Речь идет как минимум о 1 тыс. незаконных регистраций.

Схема действовала длительное время и охватывала как регистрацию автомобилей без полного пакета необходимых документов, так и легализацию транспортных средств, которые вообще не должны были быть допущены к дорожному движению, в частности квадроциклов.

Следователи установили, что за принятие незаконных решений чиновники брали деньги, а также подарки – духи и другие ценные вещи.

На данный момент доказано получение неправомерной выгоды на сумму более 100 тыс. злотых (около $28 тыс.). Кроме того, чиновники пользовались бесплатными услугами, в частности ремонтом автомобилей в мастерских.