    В Польше по подозрению в коррупции задержали экс-чиновника

    Другие страны
    • 29 октября, 2025
    • 12:38
    В Польше задержали по подозрению в коррупции экс-чиновника Павла М. Его обвиняют в получении финансовой выгоды в размере не менее 60 тыс. злотых (почти $16,5 тыс.).

    Как передает Report, об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Яцека Добжинского.

    При этом не уточняется его фамилия.

    "Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро задержали Павла М. из-за возможных нарушений в Правительственном агентстве стратегических резервов", - сказал он.

    Он был заместителем министра по цифровым вопросам до января 2018 года, после чего – заместителем министра внутренних дел.

    "Прокурор обвиняет его в использовании влияния, которое он имел в правительстве премьера Моравецкого и национальных структурных подразделениях, распоряжающихся публичными средствами, а также в деятельности в качестве посредника для обеспечения контрактов для определенного предпринимателя", – отметил Добжинский.

    Польша коррупция арест

