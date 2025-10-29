В Польше по подозрению в коррупции задержали экс-чиновника

В Польше задержали по подозрению в коррупции экс-чиновника Павла М. Его обвиняют в получении финансовой выгоды в размере не менее 60 тыс. злотых (почти $16,5 тыс.).

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Яцека Добжинского.

При этом не уточняется его фамилия.

"Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро задержали Павла М. из-за возможных нарушений в Правительственном агентстве стратегических резервов", - сказал он.

Он был заместителем министра по цифровым вопросам до января 2018 года, после чего – заместителем министра внутренних дел.

"Прокурор обвиняет его в использовании влияния, которое он имел в правительстве премьера Моравецкого и национальных структурных подразделениях, распоряжающихся публичными средствами, а также в деятельности в качестве посредника для обеспечения контрактов для определенного предпринимателя", – отметил Добжинский.