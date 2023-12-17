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В Польше объявили обвинения кандидату в депутаты, который "заминировал" Сейм

В Польше объявили обвинения кандидату в депутаты, который "заминировал" Сейм Прокуратура Варшавы в субботу объявила обвинения кандидату в депутаты польского Сената от партии "Конфедерация" Яцеку Ч., который поддержал однопартийца Гжегожа Брауна, который потушил огнетушителем хаункальную менору, и заявил о "минировании" парламента.
Другие страны
17 декабря 2023 г. 00:53
В Польше объявили обвинения кандидату в депутаты, который заминировал Сейм

Прокуратура Варшавы объявила обвинения кандидату в депутаты польского Сената от партии "Конфедерация" Яцеку Ч., который поддержал однопартийца Гжегожа Брауна, который потушил огнетушителем хаункальную менору, и заявил о "минировании" парламента.

Как передает Report, об этом пишет RMF FM.

Яцек Ч. якобы опубликовал в одной из социальных сетей пост, в котором восхвалял поступок Брауна и предполагал угрозу взрыва в здании Сейма. Накануне, 15 декабря, его задержала полиция.

По словам прокурора Шимона Банны, политику объявили два обвинения: из-за сообщения о заминировании здания Сейма и публичного восхваления преступления через публикацию в одной из социальных сетей.

Речь идет о сообщении в Twitter (X), где экс-кандидат от "Конфедерации" написал, что на следующий день "ханукальная менора будет сдута из воздуха вместе с зажигалками", а "евреев и Хануку следует убрать как можно быстрее".

За самое тяжкое из инкриминируемых подозреваемому преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до восьми лет.

"Многочисленные доказательные мероприятия, проведенные за чуть более десятка часов, в частности экспертиза мобильного телефона, изъятого у Яцека Ч., доказывают, что именно он был автором этих постов", – указал прокурор.

После допроса Яцека Ч. отпустили под личное обязательство. Сам он заявлял, что сообщение, из-за которого ему объявили обвинение, появилось из-за "незаконного вторжения неизвестных лиц в мой профиль после предыдущего нарушения безопасности".

Напомним, депутат польской партии "Конфедерация" Гжегож Браун 12 декабря схватил в зале Сейма огнетушитель и потушил ханукальную менору, вызвав громкий скандал.

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