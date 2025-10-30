В Польше обстреляли здание школы

Здание школы обстреляли в Опольском воеводстве Польши, нет пострадавших. В связи с инцидентом задержан 38-летний мужчина. Как передает Report, об этом сообщает радиостанция RMF FM. "Здание школы во Влодарах Опольского воеводства было обстреляно, вероятно, из пневматического оружия", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, в сторону школы было произведено "не менее нескольких выстрелов", в результате которых повреждено несколько окон.