В Польше обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами

В Польше неподалеку от границы с Беларусью обнаружили воздушный шар с контрабандой.

Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ.

Воздушный шар с контрабандой опустился в Ольшево в Подляском воеводстве. Отмечается, это уже не первый инцидент такого типа за последние дни.

Место, где нашли воздушный шар с контрабандными сигаретами, находится более чем в 30 км от границы с Беларусью. На месте происшествия работает полиция.