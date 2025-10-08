Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Польше обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 11:09
    В Польше неподалеку от границы с Беларусью обнаружили воздушный шар с контрабандой.

    Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ.

    Воздушный шар с контрабандой опустился в Ольшево в Подляском воеводстве. Отмечается, это уже не первый инцидент такого типа за последние дни.

    Место, где нашли воздушный шар с контрабандными сигаретами, находится более чем в 30 км от границы с Беларусью. На месте происшествия работает полиция.

