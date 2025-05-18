В Польше начались президентские выборы

В Польше стартовали президентские выборы. Президент избирается всеобщим тайным голосованием.

В Польше стартовали президентские выборы. Президент избирается всеобщим тайным голосованием.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии Польши, в выборах имеют право принять участие около 30 миллионов избирателей.

Для проведения выборов создано более 31 тысячи участков для голосования, в том числе за рубежом.

Действующий глава государства Анджей Дуда не может принять участие в данных выборах, так как занимает свой пост второй раз подряд.

На пост президента Польши претендуют 13 кандидатов: Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" Дональда Туска, Кароль Навроцкий от оппозиционной "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, Славомир Ментцен от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", спикер сейма Шимон Холовня, Магдален Беят от "Левых", Адриан Зандберг от движения "Вместе", Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны", Марек Вох от "Беспартийных самоуправленцев", Иоанна Сенышин от "Левых демократов", Марек Якубяк от "Свободных республиканцев", Мачей Мацяк от "Движения за благосостояние и мир", беспартийный Артур Бартошевич и блогер Кшиштоф Становский.

Трое из них - Тшасковский, Холовня и Якубяк - участвовали в президентских выборах 2020 года. Во втором туре Тшасковский проиграл Дуде с разницей около 1%.