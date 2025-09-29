Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Польше на учениях внезапно умер 34-летний солдат

    • 29 сентября, 2025
    В Польше во время ротационных учений территориальной обороны в Подкарпатском воеводстве внезапно умер 34-летний солдат Гжегож Стець.

    Как передает Report со ссылкой на RMF24, об этом заявили представители Сил территориальной обороны в соцсети Х.

    Стець умер в ночь с 28 на 29 сентября в специализированной больнице в Ясло. Из предварительных выводов следует, что 34-летний солдат внезапно стал плохо себя чувствовать и был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

    Полиция и военные расследуют обстоятельства инцидента.

