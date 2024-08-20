В Польше из-за взрыва теплового насоса погибли два человека

В результате взрыва теплового насоса в частном доме в Опольском воеводстве на юго-западе Польши погибли два человека, трое пострадали.

В результате взрыва теплового насоса в частном доме в Опольском воеводстве на юго-западе Польши погибли два человека, трое пострадали.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Согласно информации, авария произошла в городе Хжонстовице, в местную пожарную службу поступило сообщение о взрыве газа в частном жилом доме.

"Двое человек погибли на месте, трое получили ранения. Из них одного пострадавшего доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарным удалось предотвратить возгорание. Причины произошедшего расследуются.