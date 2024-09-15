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В Польше из-за наводнения ввели режим стихийного бедствия

В Польше из-за наводнения ввели режим стихийного бедствия Премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение ввести режим стихийного бедствия из-за масштабных наводнений на юге страны.
Другие страны
15 сентября 2024 г. 21:03
В Польше из-за наводнения ввели режим стихийного бедствия

Премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение ввести режим стихийного бедствия из-за масштабных наводнений на юге страны.

Как передает Report, об этом написал польский премьер в социальной сети X.

"После консультаций с компетентными министрами и службами я поручил приготовить распоряжение Совета министров о введении режима стихийного бедствия", - говорится в публикации.

Напомним, что масштабные наводнения произошли в Силезском и Нижне-Силезском воеводствах на юге и юго-западе Польши из-за выхода из русла реки Ныса (левый приток реки Одер) в связи с проливными дождями. Наводнения называют сильнейшими с 1997 года. Под воду ушел центр города Клодзко и его окрестности, более 1 600 жителей региона были эвакуированы. Помощь спасателям и пожарным оказывает армия. По данным польских СМИ, два человека стали жертвами стихийного бедствия. Около 50 тыс. жителей юга страны остаются без электричества.

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